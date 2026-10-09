الرئيسية/محلياتاستشهاد طيار ومواطنيَن إثر اعتداءين على مطار الرياضوتعرض عدد من المواطنين والمقيمين لإصابات بين الطفيفة والبليغة9 أكتوبر 2026 10:47آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 11:48صالة المغادرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيمطار الملك خالد الدولي بالرياضالخطوط السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةافتتاح الحركة المرورية على جسر طريق الثمامة بالرياض تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الميليشيات لتهديد الأمن الإقليمي"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 10 مناطق مواقف الرياض تتيح تشغيلًا مجانيًا حتى نهاية السبت