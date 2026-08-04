الرئيسية/محلياتاستكمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمينالمقرر وصولهم يوم غدٍ الأربعاء للمدينة المنورة 4 أغسطس 2026 19:06آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 19:06استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارةأأمكة المكرمة:أخبار 24المدينة المنورةوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشادفنادق مكة المكرمةبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة الزيارةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنح ميدالية الاستحقاق لـ25 مواطنًا ومقيمًا لتبرعهم بالدم 50 مرة"الحج" تعتمد تقييم شركات خدمة الحجاج لموسم 1447أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ13انطلاق اختبارات أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة