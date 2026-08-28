الرئيسية/محلياتاستمرار تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة للعام الدراسياجتياز فحص اللياقة الطبية بوصفه شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات التسجيل29 أغسطس 2026 02:34آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 02:34استمرار تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة للعام الدراسيأأالرياض:أخبار 24الاشخاص ذوي الاعاقةالعام الدراسيالطلابوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء استقبال طلبات القبول على رتبة "وكيل رقيب"2631 مدرسة تستعد لاستقبال نصف مليون طالب بالمدينة"التأمينات" تطلق "هاكاثون الابتكار" لتعزيز جودة حياة المتقاعدينالمملكة تستضيف مؤتمر استدامة المياه ديسمبر المقبل