الرئيسية/محلياتاستمرار منع الصيد بمحميتي الإمام عبد العزيز والملك خالد تواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات19 أغسطس 2026 00:20آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 00:20محمية الملك خالد الملكيةأأالرياض:أخبار 24حماية الحياة الفطريةالصيدمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالمحميات الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبوك تحصد شهادتين دوليتين في حوكمة المنظمات"السعودية للطاقة": تركيب عداد كهرباء دون مستندات غير صحيحالإبعاد عن المملكة بحق 3 مخالفين لنقلهم ركابًا دون تراخيص إطلاق خدمة "التسوية المبكرة" لتسوية المطالبات المالية عبر "ناجز"