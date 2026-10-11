الرئيسية/محلياتاستهداف مطاري الملك خالد والملك فهد وتسجيل إصاباتجارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق11 أكتوبر 2026 19:17آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 21:42مدخل منطقة المغادرة في مطار الملك خالد الدوليأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيمطار الملك خالدمطار الملك خالد الدولي بالرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير البيئة: 43 مليار ريال ثمن الطعام الذي نرميهبدء التسجيل لـ38.6 ألف قطعة عقارية بمكة وتبوك والقصيم والمدينةخاصالسعودية الضامن الأول لاستقرار أسواق النفط العالميةهيئة النقل تدعو ملاك القوارب غير المُبحرة في عسير لمراجعتها