الرئيسية/محلياتاشتراطات جديدة لمحلات المثلجات لضبط السلامة الغذائيةمتطلبات جديدة لسلامة الغذاء والترخيص والتشغيل وحماية المستهلك4 أكتوبر 2026 12:24آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 12:24أصناف من الآيس كريم داخل ثلاجة عرضأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للغذاء والدواءوزارة البلديات والإسكانسلامة الاغذيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالهلال الأحمر يحذر: ملاحقة سيارات الإسعاف قد تنتهي بكارثةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب كوكايين في منطقة مكة"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل وارتفاع الحرارة خلال الربع الرابعاعتماد 4 مدارس بالجبيل الصناعية ضمن شبكة "اليونسكو"