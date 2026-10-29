الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخين بالغربية والجنوبية ومسيرتين بمكة والرياضالدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة30 أكتوبر 2026 01:22آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 19:31المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24المنطقة الغربيةتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار ورياح على معظم المناطق حتى الأربعاءعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات الماليةإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر