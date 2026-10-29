الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخين بالغربية والجنوبية و3 مسيرات بمكة والرياض والمدينةالدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة30 أكتوبر 2026 01:22آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 22:15المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24المنطقة الغربيةتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط لإعادة تأهيل الأوساط البيئية.. وغرامات تصل إلى 3 ملايين ريالأمطار ورياح على معظم المناطق حتى الأربعاءعقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبرانيمنع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات المالية