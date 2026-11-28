الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخين كروز وباليستي باتجاه منطقتي الرياض والجنوبيةأطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية28 نوفمبر 2026 06:13آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 12:31شعار قيادة القوات المشتركة للتحالفأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضتركي المالكيتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا"الأرصاد": سحب ماطرة متوقعة على 4 مناطق جامعة بيشة تحصد ذهبية دولية بابتكار ذكي لخدمة الحجاج