الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخين و6 مسيّرات بالرياض والشرقية ومكة والمدينة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية15 نوفمبر 2026 02:47آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 18:43المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفمسيراتالشرقيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالملك يأمر بترقية وتعيين 167 قاضيًا بوزارة العدلملتقى "هيئات التطوير" يعقد نسخته الرابعة في 30 نوفمبرتدشين القاعة الذكية للجنة الدائمة للفتوى بالرياضبدء تنفيذ محطة "إكسبو" بقطار الرياض على مساحة 70 ألف م2