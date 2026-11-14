الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخين و7 مسيّرات بالرياض والشرقية ومكة والمدينة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية15 نوفمبر 2026 02:47آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 21:51المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفمسيراتالشرقيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنائب العام يشدد على الالتزام بالأنظمة في إجراءات التحقيقانطلاق مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بمشاركة 16 دولة "وِرث" يوقّع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات الحرفيين والطلابالملك يأمر بترقية وتعيين 167 قاضيًا بوزارة العدل