الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخي كروز ومسيّرتين باتجاه الرياض والجنوبيةأطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية18 نوفمبر 2026 08:59آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 19:04المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعية في اليمنالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأعلى للقضاء" يتابع سير العمل في تطبيق قواعد المكاتب الفنية16 باحثًا من "كاوست" ضمن قائمة "كلاريفيت"وزير الداخلية يدشن مشروعات تطويرية لحرس الحدودالمدينة العالمية بالدمام تستقبل زوار موسمها الثاني بـ23 جناحًا دوليًا