الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضبعد دقائق من إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة20 أكتوبر 2026 11:41آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 11:54شعار قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمنأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيصاروخ باليستيتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة" الابتكار الإعلامي" يبدأ تقييم المشروعات بمشاركات من 23 دولةالدفاع المدني: زوال الخطر عن مدينة الرياضتطبيق الدوام الشتوي بمدارس مكة الإثنين المقبلتوقعات بسحب ماطرة على أجزاء من 10 مناطق