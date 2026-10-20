الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخ باليستي وطائرة مسيرة باتجاه الرياضبعد دقائق من إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة20 أكتوبر 2026 11:41آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 18:06شعار قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمنأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيصاروخ باليستيتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةفي المعرض الزراعي.. تقنيات توفر 90% من مياه الري الديوان الملكي ينعى الأميرة مشاعل بنت سعودالرياض تواصل تطوير مخططات "التوازن العقاري"خاصشباب الشمال يعيدون إحياء موروث "الحندة"