الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخ كروز أُطلقته المليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياضاللواء المالكي يؤكد نجاح قوات التحالف في التصدي للصاروخ وتدميره7 نوفمبر 2026 10:15آخر تحديث : 7 نوفمبر 2026 10:20اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضتركي المالكيصواريخ كروزتحالف دعم الشرعية في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنها الرياض.. أمطار متوقعة على معظم المناطق"رئاسة الحرمين" تدين تكرار استهداف مكة والمدينة 319 مخالفة خلال 4 آلاف جولة رقابية في طريف 11 مسارًا تدريبيًا لتأهيل أعضاء مكاتب شؤون الحجاج وقادة الأفواج