الرئيسية/محلياتاعتراض صاروخ مجنح "كروز" بالغربية ومسيرة بمكةالدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيّرة بمنطقة مكة30 أكتوبر 2026 01:22آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 07:00المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أأالرياض:أخبار 24المنطقة الغربيةتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": الحالة المطرية تتواصل على 9 مناطق الضمان الاجتماعي: صرف الـ500 ريال دون إجراءات إضافيةمعهد الجوازات يزف 232 مجندة إلى الميدان إغلاق 4 منشآت وتسجيل 71 مخالفة في القصيم