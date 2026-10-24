الرئيسية/محلياتاعتراض مسيرة بالشرقية وصاروخ باتجاه الرياضاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أمس باتجاه الرياض وخميس مشيط24 أكتوبر 2026 03:24آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 04:38اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالمنطقة الشرقيةخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن الرياض ونجران ووادي الدواسربيع صقرين بـ291 ألف ريال في سابع أيام مزاد الصقور أمانة المدينة تستحدث 4 مداخل ومخارج جديدة لتسهيل المرور تعيين الأمير خالد بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي