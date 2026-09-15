الرئيسية/محلياتاعتراض مسيرة حاولت دخول المجال الجوي للعاصمة المقدسة تم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة16 سبتمبر 2026 02:23آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 03:29 المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأمكة المكرمة:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةالمليشيات الحوثيةمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةحصر التصرفات العقارية عبر السجل العقاري بحائل والشرقيةانتهاء موسم الرعي في محمية الإمام عبدالعزيزتحويل الدراسة "عن بُعد" في جامعة الملك خالد انتهاء فترة استقبال طلبات في "التوازن العقاري" بالرياض