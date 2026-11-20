الرئيسية/محلياتاعتراض مسيرتين وصاروخ باليستي باتجاه الجنوبيةمسيرتان أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية20 نوفمبر 2026 04:09آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 05:48المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أأالرياض:أخبار 24التحالفتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 4 مناطق زوال الخطر عن جيزان وأبها وخميس مشيطالرياض الأولى عالميًا في الخدمات الإلكترونية المحليةجامعة الملك عبدالعزيز تتصدر QS للاستدامة عربيًا ومحليًا