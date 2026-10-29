الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضاعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الشرقية 29 أكتوبر 2026 20:36آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 20:53المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24صاروخ باليستيالميليشيا الحوثيةالتحالف العربيالدفاع الجوي السعوديالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقةالجوازات تجدد دعوتها لليمنيين للاستفادة من مهلة التصحيح جامعة نجران تتقدم 4 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية أمر ملكي بتعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم