الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة باتجاه المدينة والشرقيةأطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية5 نوفمبر 2026 12:49آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 18:17المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكيأأالمدينة المنورة:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمناليمنالصراع في اليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين 12 مشروعًا بلديًا في حائل بتكلفة تتجاوز 52 مليون ريالتوقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "نادي الجولف الوطني" بالقديةقطار الرياض ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا إتاحة تقسيط غرامات المياه للمنشآت المتعثرة