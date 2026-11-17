الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية17 نوفمبر 2026 18:32آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 18:40اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمنأأالرياض:أخبار 24مليشيات الحوثي الإرهابيةالأمن العسكريرصد الطائرات المسيرةقوات تحالف دعم الشرعية في اليمنوزارة الدفاع السعوديةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةمحمية الملك سلمان ترصد ولادتين جديدتين للغزال العربيسيرةالفريق الرويلي.. خبرة عسكرية طويلة لقائد متمرس في الحروبخاصلضمان استدامة القطاع.. رصد تحديات المطاعم والمقاهي بالمملكةالموارد البشرية: استقدام كينيا يقتصر على العمالة المنزلية