الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الشرقيةدمر التحالف أمس صاروخ مجنح (كروز) بالخرج15 أكتوبر 2026 04:15آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 04:18المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالسعودية وأخلاق الحرب.. قوة ضاربة تحكمها المبادئ والقيمتدشين "ميدان التلاقي" في الخبر بتصميم مستوحى من النخلةالمملكة تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لترسيخ الاستدامة البيئيةضيوف الملك للعمرة يطّلعون على مراحل صناعة كسوة الكعبة