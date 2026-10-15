الرئيسية/محليات اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في خميس مشيط والمنطقة الجنوبيةاستهداف مواقع مصادر حيوية لتمويل ميليشيا الحوثي15 أكتوبر 2026 18:56آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 19:36المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكيأأخميس مشيط:أخبار 24الميليشيا الحوثيةتحالف دعم الشرعية في اليمنطائرات مسيرةاليمنقوات التحالفخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موهبة" تتيح أداء مقياسها عن بُعد لأول مرة"التحالف": استهدفنا مصادر تمويل حيوية لمليشيا الحوثيخاصدراسة: الزحام المروري يؤثر على إنتاجية الموظفين استدعاء 3 آلاف مركبة من "فورد" و "لينكون"