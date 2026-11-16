الرئيسية/محليات اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي مكة والرياض أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية16 نوفمبر 2026 15:57آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 16:02اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنطائرات مسيرةالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في 6 مناطق 25.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال 3 أشهرتكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة.. والسلمان مستشارًا لوزير الدفاع"الخطوط السعودية" تطلق رحلات مباشرة من جدة إلى موسكو