الرئيسية/محليات اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط أطلقتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية8 أكتوبر 2026 15:29آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 15:46المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24صواريخ بالستيتحالف دعم الشرعية في اليمنالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد" يكثف الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطاراستدعاء 2987 مركبة "جيب شيروكي" لخلل في الوسائد الهوائيةإغلاق 5 محطات تعبئة مياه في تبوك لمخالفتها معايير الجودةخاصالسماح بزراعة الشعير ضمن الأعلاف الموسمية