الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكةأطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية20 نوفمبر 2026 04:09آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 18:36شعار القوات المشتركة للتحالفأأالرياض:أخبار 24التحالفتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط جديدة للتنزه في محمية الملك عبدالعزيزضوابط استثمار القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي في التعليم العامإتاحة التظلم على المخالفات أمام الجهات الحكومية خلال 60 يوماً"الجضعي" يزور مستشفى غايز بلندن لتطوير العلاجات المتقدمة