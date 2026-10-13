الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير 3 مسيّرات شمال مدينة الرياضأعلن ذلك متحدث قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي13 أكتوبر 2026 14:41آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 14:45المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنمدينة الرياضطائرات مسيرةقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة21 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفينبطلة التايكوندو صباح عسيري تروي ملابسات إصابتها في مطار الرياض"البلديات" تعلن اشتراطات جديدة لمحلات الحلاقة الرجاليةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكة