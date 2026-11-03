الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير 3 مسيرات في مكة والشرقية والجنوبأطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية3 نوفمبر 2026 12:10آخر تحديث : 3 نوفمبر 2026 23:56المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكيأأمكة المكرمة:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير السياحة يفتتح جناح "أرض السعودية" بسوق السفر العالمي بلندنالبَرَد يكسو نفود حائلوزير الثقافة يلتقي تبون ويزور جناح المملكة بمعرض الجزائر للكتاب"الوزراء": المملكة تواصل تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية