الرئيسية/محلياتاعتراض 3 مسيّرات وصاروخين باليستيين في 3 مناطقغداة اعتراض صاروخ باليستي وإطلاق الإنذار المبكر في العاصمة13 أكتوبر 2026 14:41آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 22:06المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنمدينة الرياضطائرات مسيرةقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسفارة السودانية بالرياض تدعو أبناء الجالية للتبرع بالدمزوال الخطر عن الرياض والمنطقة الشرقيةخاصالزحام المروري في الرياض وجدة والدمام يُكلف 18 مليار ريال سنوياً ترقية "2440" فردًا من منسوبي الأمن العام