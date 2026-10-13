الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير 6 مسيّرات و6 صواريخ في مناطق المملكةسقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالظهران13 أكتوبر 2026 14:41آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 23:30المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنمدينة الرياضطائرات مسيرةقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةجامعة الإمام: لا صلة بباسم بكري منذ أكثر من 3 سنواتالسفارة السودانية بالرياض تدعو أبناء الجالية للتبرع بالدمزوال الخطر عن الرياض والمنطقة الشرقيةخاصالزحام المروري في الرياض وجدة والدمام يُكلف 18 مليار ريال سنوياً