الرئيسية/محلياتاعتراض وتدمير 9 مسيّرات وصاروخ باليستي أُطلقت باتجاه المملكةأطلقتها ميليشيات الحوثي22 أكتوبر 2026 01:05آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 21:35المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة الرياض تدعو السكان إلى المشاركة في تسمية 17 حديقة الدخن.. ذاكرة الحقول التي تروي حكاية الأرض في جازانالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران البنية التحتية بالرياض يستقبل أكثر من 8 آلاف بلاغ خلال سبتمبر