الرئيسية/محلياتاعتراض 12 صاروخًا حاولت استهداف الرياض والجنوب وخميس مشيطالمالكي: تدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة الرياض فجرًا25 أكتوبر 2026 01:02آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 12:02المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24تركي المالكيصاروخ باليستيتحالف دعم الشرعية في اليمنطائرات مسيرةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ28.5 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياضتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكةتطوير وتداول 7 ملايين م2 من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازاناستمرار الحالة المطرية بجازان وعسير ومكة