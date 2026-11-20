الرئيسية/محلياتاعتراض 3 صواريخ باليستية ومسيرتين أطلقت باتجاه المملكةاعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيّرة أمس21 نوفمبر 2026 02:41آخر تحديث : 21 نوفمبر 2026 21:41اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثيالتعليقاتأأخبار ذات صلة129 مليون طلب توصيل بالربع الثالث بنمو 25.2%ضبط 10.8 آلاف مخالف وترحيل 12 ألفاً خلال أسبوعوزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والاستثماري مع جامعة دوك الأمريكية"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 4 مناطق