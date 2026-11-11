الرئيسية/محلياتاعتراض 3 صواريخ كروز ومسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكةباتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية ومكة المكرمة11 نوفمبر 2026 17:00آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 19:56اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمنأأالرياض:أخبار 24الدفاع الجويالتحالفالدفاع الجوي الملكيصواريخ كروزمليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالمليشيا الحوثية الإرهابيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم"كاوست" تفتتح أكبر منشأة بالعالم لإحياء الشعاب المرجانية"هيئة المياه" تضبط أكثر من 30 ألف مخالفة خلال العام الجاريتطوير ضوابط الخبرة الهندسية لتعزيز موثوقية التقارير الفنية