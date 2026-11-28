الرئيسية/محلياتاعتراض 4 صواريخ كروز وباليستية باتجاه منطقتي الرياض والجنوبيةأطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية28 نوفمبر 2026 06:13آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 15:25شعار قيادة القوات المشتركة للتحالفأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضتركي المالكيتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشات الحوثيالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوعيمثلون 57 دولة.. "كاوست" تخرّج 524 طالبًا وطالبة من الدراسات العليا"الأرصاد": سحب ماطرة متوقعة على 4 مناطق