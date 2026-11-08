الرئيسية/محلياتاعتراض 5 صواريخ باليستية و"كروز" بالرياض والشرقية والجنوبيةأطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية 8 نوفمبر 2026 05:33آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 09:32اللواء الركن تركي المالكيأأالشرقية:أخبار 24الدفاع الجويتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالمليشيات الحوثيةقوات التحالفالمنطقة الشرقيةالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط وإتلاف 20 طناً من الأغذية منتهية الصلاحية بتبوكتوقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة ومكةزوال الخطر عن الدمام والظهران وبقيق والرياض ونجراننفق جديد لطريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك