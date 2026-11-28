الرئيسية/محلياتاعتراض 5 صواريخ كروز وباليستية باتجاه الرياض والجنوبية والشقيّقأطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية28 نوفمبر 2026 06:13آخر تحديث : 28 نوفمبر 2026 17:23شعار قيادة القوات المشتركة للتحالفأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضتركي المالكيتحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشات الحوثيالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026""الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026ضبط 9169 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 14 ألفاً خلال أسبوع