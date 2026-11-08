الرئيسية/محلياتاعتراض 5 صواريخ ومسيّرة بالرياض والشرقية والجنوبيةأطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية 8 نوفمبر 2026 05:33آخر تحديث : 8 نوفمبر 2026 11:45اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24الدفاع الجويتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالمليشيات الحوثيةقوات التحالفالمنطقة الشرقيةالمنطقة الجنوبيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأجيل المنتدى اللوجستي العالمي إلى نوفمبر 2027أضرار محدودة إثر محاولة استهداف مبنى تابع لـ"أرامكو" في الرياضضبط وإتلاف 20 طناً من الأغذية منتهية الصلاحية بتبوكتوقعات بحالة مطرية على جازان وعسير والباحة ومكة