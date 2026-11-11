الرئيسية/محلياتاعتراض 5 صواريخ ومسيرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكةباتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية ومكة المكرمة والمنطقة الغربية11 نوفمبر 2026 17:00آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 22:28اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمنأأالرياض:أخبار 24الدفاع الجويالتحالفالدفاع الجوي الملكيصواريخ كروزمليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالمليشيا الحوثية الإرهابيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةجريان شعيب مركز المربع بمحافظة المذنبزوال الخطر في خميس مشيط والطائف وينبعخاصأمانة الشرقية تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار بـ570 آليةتعليق الدراسة الحضورية غداً في القصيم