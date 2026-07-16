الرئيسية/محليات اعتماد أكاديمي لـ4 منشآت تدريبية بـ"الداخلية"بعد استيفائها معايير الاعتماد المعتمدة16 يوليو 2026 17:52آخر تحديث : 16 يوليو 2026 17:52منح 4 منشآت تدريبية بوزارة الداخلية الاعتماد الأكاديمي العسكري أأالرياض:أخبار 24الاعتماد الاكاديمي السعوديوزارة الداخليةالامن العامالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تنفيذ نظام رقمي موحد لمشاريع "مطار الملك سلمان"القصاص من مواطن اعتدى على آخر بالضرب حتى الموت بجازان"التجارة": ضبط 780 ألف منتج مخالف بالربع الثاني"الصحة" تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة