الرئيسية/محلياتاعتماد إلزامي لمشاريع البنية التحتية بالرياض مطلع 2027 لا يُسمح للمنشآت بمزاولة الأعمال دون الحصول على الاعتماد1 أكتوبر 2026 13:38آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 13:38مهندسون يتابعون مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياضأأالرياض :أخبار 24منطقة الرياضمشاريع البنية التحتيةالبنية التحتيةتطوير البنية التحتيةمركز مشاريع البنية التحتية بالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق موسم التشجير الوطني في 7 أكتوبراستدعاء 6215 سيارة "هيونداي أزيرا" لخلل قد يسبب حريقًاالقتل قصاصاً بإثيوبي قتل يمنياً طعناً وضرباً في عسير"نزاهة" تحقق مع 381 موظفًا وتوقف 158 بتهم فساد