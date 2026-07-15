الرئيسية/محلياتاعتماد الاستراتيجية الخمسية لصندوق الشهداء والمصابين حتى 2030خطة لتنظيم أعمال صندوق الشهداء والمصابين بالمملكة للفترة 2025-203015 يوليو 2026 15:23آخر تحديث : 15 يوليو 2026 15:23صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودينأأالرياض:أخبار 24صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودينالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصرصد ممارسات مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةإعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي 6 أغسطسخاصتوجيهات جديدة لضبط الحملات الإعلامية لجمع التبرعاتضوابط جديدة لتمديد عقود الاستثمار البلدية المبكر