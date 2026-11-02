الرئيسية/محلياتاعتماد البرنامج التنفيذي في التاريخ السعودي في دارة الملك عبدالعزيزيتضمن البرنامج دورة تدريبية مكثفة تتجاوز 40 ساعة تدريبية2 نوفمبر 2026 21:58 الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24البحث العلميدارة الملك عبدالعزيزالتاريخالتراث الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمشروع سعودي يستزرع الطحالب لإنتاج الأعلاف ومواد للصناعات الدوائية منح ميدالية الاستحقاق لـ56 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مراتإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنية"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير