الرئيسية/محلياتاعتماد الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات الصناعيةمنها حظر مزج النفايات الخطرة وتوفير حاويات ومسارات مخصصة لنقلها9 نوفمبر 2026 23:03آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 23:03عامل يصنف النفايات الصناعيةأأالرياض:أخبار 24النفاياتإعادة التدويروزارة البيئة والمياه والزراعةالمصانعالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وبعض محافظات الرياضالدعيلج يستعرض في مؤتمر الحج جهود منظومة الطيران المدني"الطاقة": استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورةاستئناف أعمال ربط السيل الكبير بطريق الرياض - الطائف