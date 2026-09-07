الرئيسية/محلياتاعتماد تشغيل 4 مهابط للطائرات المروحية في العلاالمهابط موزعة على مواقع متعددة وبجاهزية تشغيلية نهارية وليلية7 سبتمبر 2026 14:15آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 14:54رئيس قطاع العمليات بالهيئة الملكية لمحافظة العلا يتسلم شهادة اعتماد 4 مهابط للطائرات المروحيةأأالعلا:أخبار 24الهيئة العامة للطيران المدنيالهيئة الملكية لمحافظة العلاالطائراتالنقل الجويمروحيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستدعاء 4464 سيارة "جينيسيس" لاحتمالية تسرب الوقودخاص"التفتيش والرقابة" يتلقى أكثر من 11 مليون بلاغ من المواطنين"موهبة" تفتح التسجيل لبرنامج فصول الموهوبين للمدارس تنفيذ حكم القتل بوافد ومواطن لتهريب وترويج الإمفيتامين