الرئيسية/محلياتاعتماد 4 مدن عسكرية ضمن برنامج المدن الصحيةبعد استيفائها 80 معيارًا موزعة على 9 محاور رئيسة10 سبتمبر 2026 13:55آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 13:551 / 6وزير الصحة فهد الجلاجل يسلم شهادات الاعتمادأأالرياض:أخبار 24مدينة الملك فهد الطبيةفهد الجلاجلوزير الصحةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطيران المدني" تمنح "دلتا إيرلاينز" تصريحًا لبدء رحلات أتلانتا–الرياض"التخصصي" يعزز ريادته بـ 3 جوائز في "أداء الصحة"رئيس ديوان المظالم: تعديلات نظام القضاء تعزز الاستقرار القضائي"الأرصاد": سحب ماطرة على أجزاء من 7 مناطق