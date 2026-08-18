الرئيسية/محلياتاكتمال مبادرة الحد من الفاقد والهدر الغذائي تهدف إلى نشر الوعي بآليات الحد من الهدر الغذائي18 أغسطس 2026 13:59آخر تحديث : 18 أغسطس 2026 13:59بعض آليات تجنب الهدر الغذائيأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للامن الغذائيمكافحة الهدر الغذائيالغذاءالتعليقاتأأخبار ذات صلةحرم الملك تكرّم غدًا الفائزات بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآنالحقيبة المدرسية.. عبء صامت على ظهر الطفلالدفاع المدني يستبق بدء الدراسة بجولات مكثّفة على المدارسديوان المظالم يفتح التقديم لطلاب الجامعات للتدريب في 12 تخصصًا