الرئيسية/محلياتاكتمال منظومة زمالة "سوكبا" العالمية بعد إتاحة جميع الحقائب العلمية لمواد الزمالة باللغة الإنجليزية27 يوليو 2026 14:07آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:07الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينأأالرياض:أخبار 24اللغة الانجليزيةالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبيناختباراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةمساران رئيسيان يربطان الرياض بالوجهات السياحية في عروس الشمالإطلاق المخطط العام لشمال شرق الرياض بمساحة 456 كم2منح الاعتماد المؤسسي لـ10 منشآت تدريبية وطنيةهيئة الأزياء: إعادة تدوير 100 ألف طن من أقمشة الإحرام