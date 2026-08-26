الرئيسية/محلياتالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات الأحد المقبلللحديث عن أبرز إنجازات التقنية واستثمارات "LEAP 26"26 أغسطس 2026 14:15آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 14:22وزير الاتصالات وتقنية المعلوماتأأالرياض:أخبار 24ليبوزير الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيعبد الله السواحةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنقلة نوعية في تدريس علوم الحاسب الآلي بالمدارس الحكوميةإطلاق منصة التسجيل في "مدرسة الموهوبين الإعلامية" بالمدينةالباحة توثق 50 شجرة معمرة في المرحلة الأولى لحصر غطائها النباتيالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تواصل تميزها في الحوكمة بتحقيق 99.9%